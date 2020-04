Bernard Chambaz : "Cette pause est le moment pour accuser ce côté jeux du cirque "

Confiné à Paris, Bernard Chambaz préfère voir en cette interruption l'opportunité pour le football de revenir à la raison et retrouver les valeurs qui lui ont fait aimer ce sport. En cela, l'écrivain et historien, prix Goncourt du premier roman en 1993, se trouve quelques accointances avec Carlo Ancelotti et Christian Gourcuff.

Pour moi, il a été essentiel et a toujours une importance réelle dans ma vie. C'est mon sport de prédilection, de pratique entre 15 et 40 ans. Toute ma carrière, je l'ai faite en FSGT. Quand j'ai fini mes études, un copain m'avait ramené à l'Union sportive électrique et gazière, l'équipe de l'EDF-GDF. C'était le plaisir du jeu, le plaisir de la répétition. J'adorais la monotonie d'un championnat, j'adorais l'incertitude des matchs de coupe à élimination directe, j'adorais être celui qui allait le plus vite de mes débuts jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je joue avec mes petits-enfants et avec l'équipe de France des écrivains, avec l'admirable Jimmy Adjovi-Boco comme entraîneur. Il y a un côté madeleine assez merveilleux.Oui, depuis mes neuf ou dix ans et le Mondial 1958. À l'époque, mes parents n'avaient pas la télévision. Pour la regarder, il fallait descendre dans la rue et se mettre devant les vitrines des marchands de télé. C'était en noir et blanc, sans le moindre replay, et seulement à l'occasion un match ou deux devaient être diffusés dans l'année. Par la suite, je n'ai pas suivi systématiquement les coupes du monde, je préférais partir en voyage avec ma femme et les enfants. Mais mon plus grand souvenir est certainement le France-Brésil de 1986. Il est d'autant plus important que c'est la dernière fois où j'ai été enflammé par l'équipe de France. Cette équipe m'a fait vibrer pendant huit ans, de 1978 à 1986. Je n'ai par exemple pas éprouvé la même joie en 1998. Je ne suis pas un imbécile, je me suis réjoui de voir qu'elle a pu exalter tous les jeunes, qu'elle a été l'occasion de conquérir un public féminin. Tout ça, c'est très bien, mais je m'y suis moins reconnu.