Bernal forfait sur le Critérium du Dauphiné par Adonis Vesin (iDalgo) Le choix de la raison. Le dernier vainqueur du Tour de France, Egan Bernal, n'a pas pris le départ de la quatrième étape du Critérium du Dauphiné. Le Colombien, septième du général, souffre du dos selon son partenaire Geraint Thomas. Le Gallois précise que le leader d'Ineos a préféré ne pas se mettre en danger à deux semaines du départ du Tour. D'autres coureurs pourraient être absents sur la ligne de départ à Nice. Au cours de l'étape, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) et Emmanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) ont abandonné après une chute dans la descente du col de Plan Bois. Le Néerlandais se serait disloqué l'épaule.

