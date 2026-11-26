L'Allemagne et l'Italie ont mis en garde jeudi l'Ukraine contre une extension de son conflit contre la Russie après les frappes ukrainiennes contre des bateaux russes dans le golfe de Finlande et en Libye.

"Le droit de l'Ukraine à se défendre est incontestable et nous soutenons l'Ukraine mais je mets fermement en garde contre le fait de permettre à ce conflit de se propager sur le plan géographique", a dit le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, lors d'une conférence de presse à Berlin.

Avant de participer à un sommet européen à Bruxelles, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a aussi exprimé ses craintes quant à une éventuelle extension du conflit déclenché par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

"Je crois que la guerre ne doit pas s'élargir à la Méditerranée. Nous devons être clairs avec nos amis ukrainiens et avec nos partenaires", a-t-elle dit aux journalistes à Rome.

"Je compte être très claire avec (le président ukrainien Volodimir) Zelensky", a-t-elle ajouté.

L'Ukraine a revendiqué en début de semaine l'attaque d'une corvette et d'un vraquier russes dimanche dans le port libyen de Benghazi à l'aide de sept drones navals ainsi que celle d'un cargo en route pour l'enclave russe de Kaliningrad samedi dans le golfe de Finlande.

La Russie a qualifié jeudi ces initiatives de "très dangereuses".

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a évoqué lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes "les tentatives du régime de Kyiv d'élargir le spectre géographique du conflit".

"Nous sommes les témoins d'une activité terroriste du régime de Kyiv en Méditerranée et dans la Baltique", a-t-il dit.

"Cela ne saurait manquer d'être source d'inquiétude parmi les Etats côtiers et plus probablement au sein de l'Alliance dans son ensemble, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord", a poursuivi Dmitri Peskov au sujet de l'Otan, à laquelle la Finlande, frontalière de la Russie, a décidé d'adhérer après l'invasion russe de l'Ukraine.

"Bien sûr, personne ne voudrait que le conflit s'étende géographiquement et ce sont des actions potentiellement très dangereuses de la part du régime de Kyiv."

Le ministre français des Affaires étrangères a tenu un discours plus compréhensif que Berlin et Rome au sujet des attaques ukrainiennes en Méditerranée et en Baltique, défendant le droit "le plus strict à la légitime défense" de l'Ukraine.

"Les Ukrainiens, ils se défendent", a dit Jean-Noël Barrot mercredi sur TF1. "Qu'est ce qu'on ferait, nous, si on se prenait toutes les nuits et tous les jours des bombardements de la part d'un adversaire, d'un envahisseur? Eh bien on se défendrait (...) et on exercerait en quelque sorte notre droit le plus strict à la légitime défense, et c'est ce que font les Ukrainiens."

"Et quant à l'extension du conflit, elle n'est pas tout à fait nouvelle parce que ça fait maintenant bientôt cinq ans que (le président russe) Vladimir Poutine non seulement bombarde l'Ukraine, mais qu'en plus il agresse en permanence, il harcèle les Européens pour essayer de fragiliser notre unité."

(Giuseppe Fonte à Rome, Dmitry Antonov à Moscou, Linda Pasquini, version française Bertrand Boucey, édité par Tangi Salaün)