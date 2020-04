Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Berlin durcit les règles entourant les OPA d'investisseurs extra-européens Reuters • 08/04/2020 à 10:53









BERLIN DURCIT LES RÈGLES ENTOURANT LES OPA D'INVESTISSEURS EXTRA-EUROPÉENS BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand a décidé mercredi de durcir son dispositif législatif pour protéger ses entreprises nationales d'OPA hostiles lancées par des investisseurs extra-européens, a-t-on appris mercredi de deux sources gouvernementales. Les opérations qui pourraient avoir des répercussions pour la sécurité nationale seront ainsi suspendues le temps qu'une décision définitive soit prise, ont dit ces sources. Dans un premier temps, la loi sera amendée afin qu'un examen soit conduit s'il existe un "risque probable" pour le système public ou pour la sécurité. Jusqu'à présent, il fallait que l'opération puisse être qualifiée de "danger réel" pour que la transaction soit suspendue. (Christian Kraemer et Andreas Rinke, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

