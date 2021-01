Berlin dément la faible efficacité du vaccin AstraZeneca pour les personnes âgées

Un infirmier injecte une dose du vaccin AstraZeneca à un patient à Blackpool, le 25 janvier 2021 au Royaume-Uni ( POOL / Peter Byrne )

Berlin a réfuté mardi les informations de deux médias allemands, qui citaient des sources anonymes au sein du gouvernement, selon lesquelles le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire AstraZeneca n'était pas assez efficace pour les personnes de plus de 65 ans.

Les journaux ont "confondu" plusieurs données situées dans les études sur l'efficacité du vaccin, actuellement évalué par les autorités sanitaires européennes, a affirmé le ministère de la Santé, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Le quotidien Bild et le journal économique Handelsblatt avaient affirmé lundi soir que le gouvernement allemand doutait de l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca, développé avec l'université d'Oxford, sur les personnes âgées de plus de 65 ans.

Selon Handelsblatt, qui se réclamait de sources gouvernementales, Berlin tablait sur une efficacité de seulement 8% pour cette classe d'âge, menaçant l'homologation du vaccin.

"Il semble qu'à première vue, les articles aient confondu deux choses", a affirmé le ministère de la Santé.

Selon les autorités, les médias ont confondu la part des personnes "entre 56 et 69 ans", ayant participé aux études d'évaluation du vaccin s'élevant à "8%", et son taux d'efficacité pour les plus de 65 ans.

Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a, lui, déjà défendu lundi soir l'efficacité de son vaccin.

"Les articles selon lesquels l'efficacité du vaccin AstraZeneca/Oxford ne serait que de 8% chez les adultes de plus de 65 ans sont complètement faux", a indiqué un porte-parole d'AstraZeneca dans une déclaration transmise à l'AFP.

Le laboratoire britannique, dont le vaccin est déjà autorisé et largement déployé au Royaume-Uni, explique encore dans son communiqué avoir publié en novembre des données scientifiques, dans la revue The Lancet, "démontrant que les personnes âgées ont montré de fortes réponses immunitaires au vaccin, 100% d'entre elles ayant généré des anticorps spécifiques après la deuxième dose".

Bild, également sous couvert de sources gouvernementales, écrivait que la coalition d'Angela Merkel s'attendait à ce que le vaccin AstraZeneca/Oxford, qui devrait recevoir vendredi le feu vert réglementaire de l'UE, ne soit pas homologué pour les plus de 65 ans, avec un impact important sur la stratégie vaccinale de nombreux pays.

Contactée par l'AFP, l'Agence européenne du médicament (AEM), qui pourrait prendre dans les prochains jours une décision pour l'homologation de ce vaccin, a de son côté refusé de commenter "une évaluation en cours".

AstraZeneca a fait l'objet lundi d'un rappel à l'ordre de la Commission européenne après avoir annoncé la semaine dernière que les livraisons de son vaccin contre le Covid seraient moins importantes que prévu au premier trimestre en raison d'une "baisse de rendement" sur un site de fabrication européen.

Bruxelles a jugé "inacceptables" ces retards de livraison et réclamé désormais "la transparence" sur l'exportation hors de l'UE des doses qui y sont produites.

smk-jpl-fcz/yap/abx-clp/