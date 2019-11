Berlin, 9 novembre 1989 : sept témoins racontent «leur» chute du mur

Trente ans après la chute du Mur et l'ouverture de la frontière entre les deux Allemagnes (« rideau de fer »), tous les témoins de l'époque se rappellent encore de cet événement avec une grande émotion. Après des semaines de manifestations, les Allemands de l'Est réussissent ce 9 novembre 1989 à faire tomber la dictature en forçant la frontière. Tout part d'une conférence de presse du porte-parole du gouvernement est-allemand dans l'après-midi. Interrogé sur la date d'entrée en vigueur d'un « projet de décret sur les voyages » promis depuis le début de l'année, et autorisant les Allemands de l'Est à circuler librement, il bafouille, à la stupéfaction générale : « à ma connaissance, tout de suite, immédiatement ». Il avait oublié de lire la deuxième page ! Quelques heures plus tard, les Allemands de l'Est franchiront la frontière par dizaines de milliers. Ils achèveront ainsi la première et la seule révolution citoyenne de l'histoire allemande. Thomas, Sabine, Ewald, Stephan, Nadia et Paul y étaient. Ils nous racontent. Les 6 et 7 octobre : «une ambiance de guerre civile»Thomas Jeutner, pasteur est-allemand, 29 ans en 1989 LP/Christophe Bourdoiseau Invité pour les 40 ans de la RDA aux cérémonies du Palais de la République (parlement est-allemand), Mikhaïl Gorbatchev, chef de l'URSS depuis 1985, est acclamé par les Allemands de l'Est pour avoir engagé des réformes. « Notre gouvernement semblait choisir une autre voie après avoir cautionné le massacre de Tiananmen en Chine. Nous avions peur que la situation ne dégénère », se rappelle Thomas Jeutner, qui priait pour les centaines de prisonniers politiques à l'église Gethsémané, QG de l'opposition au régime.Dans la rue, des centaines de manifestants sont arrêtées par la Stasi (police politique). « Il y avait une ambiance de guerre civile », raconte-t-il. L'église Gethsémané était bouclée par les forces de ...