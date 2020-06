Bergame de guerrier

Touché de plein fouet par l'épidémie de Covid-19, Bergame retrouve petit à petit de l'air. Preuve en est, l'Atalanta reçoit ce dimanche Sassuolo pour la reprise de la Serie A. L'occasion pour toute une cité de s'évader, alors que la Dea s'apprête à boucler - sportivement - la plus belle saison de son histoire.

Retour aux affaires

Il y a 105 jours, Francesco Caputo signait une promesse. Le genre de promesse qu'on ne peut pas vraiment tenir, mais qu'on se sent obligé de faire pour que l'assistance puisse se raccrocher à quelque chose. Lorsqu'il brandit son émouvante pancarteà l'heure de jeu d'un match déjà plié face à Brescia, l'homme qui pèse treize pions en Serie A ne se doute pas encore des semaines de cauchemar qui se préparent. Sur le coup, "Ciccio" voulait simplement apporter un sourire et de l'espoir. Ce dimanche, il sera l'homme à suivre du côté desqui se déplacent à Bergame pour y défier l'Atalanta, quatrième du classement. Un déplacement difficile d'un point de vue sportif, mais pas seulement.Il ne faut pas s'y tromper : la reprise du football à Bergame est une bonne nouvelle. Une respiration pour ses habitants, de quoi retrouver le sourire pour ses plus fidèles tifosi. Parmi eux, Marino Lazzarini préside l'association des Amis de l'Atalanta qui réunit 6000 personnes et fait même partie du conseil d'administration du club. Au micro de l'AFP, l'homme de 71 ans confesse sans détour :Comment zapper ces semaines et ces mois où, du jour au lendemain, la crainte de voir disparaître un proche ou un voisin était toujours aussi grande ? Sur les 34 500 décès liés au Covid-19, près de la moitié (16 000, environ) résidaient en Lombardie. Et sur ces 16 000, plus d'un tiers venaient de la seule et même ville de Bergame. Sans parler de ces images de détresse montrant des camions militaires transportant des dizaines de cercueils, ou de ces révélations autour de la "bombe biologique" que fut Atalanta-Valence à San Siro en Ligue des champions. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com