Bercy vole au secours d'une filière automobile française en grande difficulté

Le ministère de l'économie lance deux fonds de soutien et nomme un « M. Relocalisation »

Jeudi 28 novembre, la filière automobile réclamait un plan d'urgence pour faire face aux difficultés des industriels. Quatre jours plus tard, voici la réponse de Bercy : une série de mesures à plus ou moins long terme pour aider constructeurs, équipementiers et sous-traitants à affronter la mutation, sans précédent, de l'industrie de la voiture, une « dédiésélisation » brutale ces deux dernières années et une électrification à marche forcée pour raisons environnementales dans un contexte de baisse mondiale des ventes automobiles. Plus de 15 000 emplois seraient menacés en France par la seule baisse des ventes de véhicules diesel.

Lundi 2 décembre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a dévoilé dans Le Parisien trois mesures qui devaient être détaillées dans la journée. D'abord, pour faire face aux difficultés immédiates de plusieurs dizaines d'entreprises identifiées par les services de l'Etat et la Plateforme automobile (PFA), qui représente 4 000 entreprises et 400 000 salariés en France, deux fonds sont créés.

L'un est destiné à accompagner de façon fine les sociétés à se diversifier dans des marchés plus porteurs que leur cœur traditionnel de métier. Le second est un fonds mis en place par la banque publique d'investissement Bpifrance pour garantir des prêts ou accorder des facilités de trésorerie.

Une première salve de mesures d'un montant de 50 millions

Cette première salve de mesures, d'un montant total de 50 millions d'euros, sera financée par le malus automobile payé à l'achat sur les véhicules les plus émetteurs de CO2. Ce malus sera, conformément aux annonces de M. Le Maire, fin novembre, déplafonné. Jusqu'ici, les véhicules émettant plus de 173 grammes de CO2 par kilomètre payaient tous 12 500 euros de malus. A partir de 2020, il n'y aura plus de limite, et plus la voiture achetée sera gourmande, plus le consommateur paiera.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr