Bercy attendra par Victor Gatinel (iDalgo) Intervenu hier après-midi, le report officiel des JO de Tokyo à 2021 bouleverse le calendrier sportif. Cette déprogrammation, entraînée par la pandémie du coronavirus qui paralyse la planète, permet aux différents tournois de qualification de se réorganiser. Ainsi, le TQO de handball masculin qui devait avoir lieu à Bercy au mois de juin est lui aussi ajourné. L'International Handball Fédération a communiqué sa décision cet après-midi sur les réseaux sociaux. La date du report n'est pas connue. Les Bleus devront donc patienter avant d'en savoir plus sur cette étape obligatoire dans leur rêve de médaille olympique au Japon.

