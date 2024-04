Beraldo, le meilleur est l'avenir

Passé au travers lors du match aller face à Barcelone, Lucas Beraldo a été largement pointé du doigt après la défaite parisienne. Pourtant, le tout jeune défenseur central brésilien s'est imposé comme un indispensable aux yeux de Luis Enrique depuis son arrivée dans la capitale, début janvier. Comment ?

C’est l’une des images du Trophée des champions, remporté par le PSG dans son Parc des Princes face à Toulouse, pour débuter l’année. Entré pour les 20 dernières minutes après la blessure de Milan Škriniar, le nouveau venu Lucas Beraldo est acclamé par tout le stade à chaque touche de balle. Le début d’une adaptation rêvée pour l’ancien défenseur de São Paulo, tout heureux de garnir son palmarès dès son arrivée en France. « Je ne savais pas comment les supporters allaient me recevoir et d’être applaudi comme ça, à chaque touche de balle, voir les fans crier mon nom, c’était un rêve », confiait-il fin mars à PSGTV. Entre-temps, le jeune homme s’est pleinement imposé, débutant absolument tous les matchs des Rouge et Bleu, à l’exception du déplacement à Nantes (lors duquel il est entré en jeu). Et si sa place n’est pas assurée ce mardi soir à Montjuïc au vu de sa copie du match aller, le Brésilien a déjà commencé à faire son trou grâce à une lecture du jeu et des capacités balle au pied supérieures à la moyenne.

Ça me rappelle un peu Ronaldinho. Au début, on voyait qu’il était très fort, mais il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, il l’a eu quand il est parti au Barça.…

Tous propos recueillis par TB, sauf ceux de Lucas Beraldo et Luis Enrique.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com