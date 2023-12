Benzema vivement critiqué par la presse saoudienne

Les critiques du peuple.

Exilé en Arabie saoudite depuis cet été, Karim Benzema ne vit pas franchement un conte de fée sportif. Après avoir été éliminé de la Coupe du monde des clubs par les Égyptiens d’Al Ahly, en quart de finale, Al-Ittihad a été battu ce samedi par Al-Raed (1-3), avant-dernier du classement avant cette victoire. C’est le second revers consécutif du Nueve et ses partenaires en championnat, qui pointent désormais à la 6 e place, à 22 points du leader, Al-Hilal. Et le Ballon d’or 2022 n’est pas vraiment irréprochable depuis quelques semaines selon la presse locale. « L’écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n’a pas joué et n’a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort, comme s’il disait au public: ‘ ‘je m’amuse juste avec vous’’ » , a estimé Walid Al-Farraj, présentateur saoudien vedette.…

LT pour SOFOOT.com