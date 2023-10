Benzema va porter plainte contre Eric Zemmour

Hugues Vigier, avocat de Karim Benzema, a annoncé à Libération que le Ballon d’or 2022 allait porter plainte contre Eric Zemmour, leader du parti d’extrême-droite Reconquête!, pour « diffamation » . Il confirme également le dépôt d’une plainte dans les prochains jours contre Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, qui a insinué dans l’émission L’heure des pros sur CNews que le joueur français était en « lien notoire avec les Frères musulmans ». Les motifs de la plainte sont « injure publique » et « diffusion de fausses informations » . Concernant Eric Zemmour, le polémiste était invité ce jeudi dans l’émission Télématin et y a fait un lien direct entre l’attaque terroriste à Arras dans laquelle le professeur Dominique Bernard a trouvé la mort et le joueur français.

« Karim Benzema, on le sait depuis longtemps, a joué en équipe de France par accident, uniquement pour l’argent et les résultats sportifs, il l’a dit lui-même. Il a beaucoup de talent, ce n’est pas incompatible, mais il n’est pas Français de coeur, il n’aime pas la France, il ne l’a jamais aimée. […] Ce que je sais, c’est que c’est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le jihad et que le jihad ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty ». Thomas Sotto, qui présente l’émission, interrompt alors l’invité pour clarifier ce qu’Eric Zemmour est en train d’insinuer : « Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions qui peuvent être contestées et contestables et l’assassin du professeur de français ? ». Ce à quoi le polémiste a répondu : « Absolument, je fais un lien direct entre les deux ». Pour Eric Zemmour, ce n’est « absolument pas » du délit de sale gueule.…

CD pour SOFOOT.com