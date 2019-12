Benzema sauve la peau du Real Madrid en lui offrant le nul à Valence

Alors que Valence pensait tenir sa victoire face au Real Madrid à Mestalla, Karim Benzema - bien aidé par Thibaut Courtois - est venu faire taire le stade au buzzer (1-1). Les visiteurs rejoignent Barcelone en tête de la Liga, avant l'affrontement de deux mastodontes cette semaine.

Valence 1-1 Real Madrid

Deux tactiques différentes, même (non) efficacité

Il y a eu Grégory Wimbée, il y a eu Ali Ahamada... Et il a failli avoir Thibaut Courtois, parmi la liste des gardiens buteurs dans le jeu. Sauf que contrairement à ses deux homologues, le portier belge - monté pour le corner de la dernière chance - a vu son sublime coup de boule être repoussé par Jaume Doménech. Pas de quoi lui enlever son sourire pour autant, puisque le cuir est revenu dans les pieds de Karim Benzema. Qui a envoyé une sacoche sous la barre, pour offrir le point du match nul au Real Madrid. Et revenir à hauteur de Lionel Messi au classement des buteurs par la même occasion, comme lesavec Barcelone en Liga. Toujours invincibles à Mestalla, lespeuvent tout de même tirer la tronche tant leur hold-up était parfait.Titularisé lors de tous les matchs du Real Madrid depuis le début de saison, Casemiro pose cette fois-ci son popotin sur le banc. C'est donc avec un quatuor Modri?-Valverde-Kroos-Isco que lesdébarquent, à Valence. Avec un milieu qui aime autant avoir le ballon, les hommes de Zizou confisquent rapidement et assez logiquement le cuir. Une tactique qui pourrait payer, si Jaume Doménech ne sortait pas le grand jeu devant Toni Kroos (11) et sur une tête de Rodrygo (19).