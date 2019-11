Benzema, le nouveau président de la Maison-Blanche

Auteur d'un doublé face au Paris Saint-Germain mardi en Ligue des Champions (2-2), Karim Benzema confirme son nouveau statut au Real Madrid. Celui du serial buteur. Mais aussi celui du nouveau patron offensif.

Paris arrache le nul à Madrid

From Karim to love

L'annonce des compositions des équipes quelques minutes avant le coup d'envoi d'une rencontre est souvent le meilleur moment pour tester la popularité d'un joueur. C'est donc assez logiquement que le nouveau chouchou du public Federico Valverde a vu son nom être hurlé avec force par les supporters du Real Madrid présents au Santiago-Bernabéu. Insuffisant toutefois pour remporter le prix de l'applaudimètre. Car un autre joueur a été accueilli encore plus chaleureusement : Karim Benzema. Une belle revanche pour celui qui se faisait encore siffler en début d'année 2018 lorsqu'il ratait une occasion.Une mauvaise période qui semble bien lointaine aujourd'hui tant KB9 est acclamé par les 75 000 supporters présents dans les travées du Santiago-Bernabéu et qui portent pour beaucoup d'entre eux - du moins parmi ceux qui ont osé braver la pluie en maillot - son numéro 9. Et les supporters ne se sont pas trompés de cible en hurlant à gorges déployés le nom de l'ancien lyonnais. Car comme souvent depuis le début de saison c'est de lui qu'est venue la lumière. Avec un premier but de renard des surfaces puis un second d'un joli coup de tête sur un centre de Marcelo. Un doublé, inscrit le jour de sa 100titularisation en C1 (en 117 rencontres), que les deux buts du Paris Saint-Germain pour arracher l'égalisation (2-2) ne peuvent pas faire oublier.En opération séduction ouverte envers Kylian Mbappé depuis quelques semaines maintenant, Zinédine Zidane est tout de même revenu rappeler après la rencontre qu'il y a un joueur dont il est encore plus amoureux que l'attaquant du PSG : "" Si Robert Lewandowski, auteur d'un quadruplé en quinze minutes, qui marche sur l'eau depuis le début de saison est en droit de s'offusquer devant cette déclaration, il n'en reste pas moins que le double Z n'est pas le seul à le penser. Il n'y a qu'à écouter les mots d'Eden Hazard prononcés