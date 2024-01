Benzema, le moment de revenir à Lyon

Sur le départ après une expérience ratée en Arabie saoudite, Karim Benzema est en quête d'un nouveau club. C'est le moment pour le Ballon d'or 2022 de revenir à Lyon pour sauver l'OL et boucler la boucle.

« Je ne ferme pas la porte. » En avril 2020, Karim Benzema ne savait sans doute pas qu’il reviendrait en équipe de France, et qu’il remporterait son précieux Ballon d’or, 24 ans après Zinédine Zidane. En plein confinement – le premier – le Brondillant savait en revanche que la question d’un retour à Lyon pour y finir sa carrière se poserait à chaque mercato. Ce mardi, selon l’AFP, l’attaquant de 36 ans aurait signifié à Al-Ittihad sa volonté de quitter le club. Une velléité de départ que l’on sentait venir depuis quelques semaines et qui enflamment, évidemment, les supporters lyonnais, encore convaincus que le fils prodigue pourrait revenir à la maison. Et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas revoir Benzema en Ligue 1 avec le maillot de l’OL, plus de 14 ans après avoir quitté sa terre natale ?

Pour faire triompher le romantisme

On ne peut pas affirmer la raison exacte de son envie de quitter l’Arabie saoudite, mais elle est peut-être motivée par les mêmes éléments celle de Jordan Henderson ou d’autres joueurs sur le départ. Des stades vides, une ambiance de National 1, des promesses non-tenues… Bref, le rêve saoudien n’était qu’un mirage. Après cette expérience du foot sans passion, le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid aurait tout intérêt à revenir dans un club où sa cote de popularité dépasse l’entendement. Il n’y a qu’à se souvenir de l’ambiance qui régnait au Groupama Stadium lorsque les Bleus y défiaient la Finlande au sortir de l’Euro 2021 (2-0). « Moi et Lyon, c’est une histoire d’amour » , avait-il expliqué après l’accueil dantesque qu’il y avait reçu. Une foule conquise et électrique, tout comme lorsqu’il s’était rendu dans l’antre de Décines-Charpieu pour y présenter son Ballon d’or, à la mi-temps d’un miteux Lyon-Nice (1-1).…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com