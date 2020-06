Benzema, l'amour, le football

La passe décisive, c'est la caresse du football. Dimanche soir, contre l'Espanyol de Barcelone Karim Benzema a offert à Casemiro et à tous ceux qui l'ont admiré, un moment de magie amoureuse. Hommage.

Le Real repasse en tête en battant l'Espanyol

Tostaõ, le facilitateur

On déclare le football comme on déclare un amour. Le désir ne s'embarrasse pas de grammaire pour conjuguer. Il est tout entier compris dans certains gestes, des épidermes qui se frôlent et quelques soupirs. On ne peut pas enseigner le désir, simplement le transmettre par intermittence miraculeuses. Bien sûr, les plus sceptiques trouveront qu'on en fait trop, qu'on se laisse volontiers emporter par l'ivresse de la sensation. Mais, que voulez-vous, il faut bien que nos esprits exultent. Tentez l'expérience autour de vous, montrez ce chef-d'œuvre de Karim Benzema pour Casemiro dans son dos. Regardez bien leur réaction au moment de voir le ballon glisser dans les pieds de son partenaire. Ils ne pourront s'empêcher de dessiner un rictus, de mimer un frisson. D'où vient cet étrange plaisir ? D'où vient qu'une simple passe puisse procurer autant d'ivresse ? N'était-ce pas le but, l'orgasme définitif du football ?La joie du buteur est immense, grandiose parfois. C'est vrai. Mais elle éloigne. Personne, à part quelques élus, sauront ce qu'il en est de ce moment décisif où une action se conclut enfin. Le plaisir du buteur est aussi sa douleur. Il est sauvage, immense, mais solitaire. On l'admire depuis la distance. Celui du passeur est de tout autre nature. Il offre quelque chose à l'amoureux que le buteur ne donnera jamais. Tostaõ le rappelait d'ailleurs cette semaine dans. Le numéro 10 converti en 9 dans le mythique Brésil de 1970 raconte la chimie opérant dans la plus séduisante de toutes les équipes de tous les temps.(...)Jouer à une touche de balle. Deux maximums. Quand le ballon arrive, tu dois déjà l'avoir dominé, savoir où se trouvent tes coéquipiers" La passe décisive n'est pas un geste mécanique qui s'effectuerait à la demande. Elle exige de connaître absolument tous les secrets de l'autre. Parfois même mieux que lui.