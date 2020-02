Benzema file le derby au Real

Porté par un grand Ferland Mendy, le Real a remporté samedi le derby de Madrid face à l'Atlético (1-0) grâce à un but de Karim Benzema et prend provisoirement six points d'avance sur le Barça.

Real Madrid 1-0 Atlético

Sacré derby

Madrid a toujours eu le goût des larmes et de la sueur. Le Real Madrid et l'Atlético, aussi. La tiédeur de ce début de mois de février, l'angoisse entourant l'avenir de Diego Simeone, le côté imperturbable d'un Real qui n'a pris que deux buts depuis début décembre : ce derby était un rendez-vous immanquable et il aura tenu toutes ses promesses, entre une première période équilibrée et une seconde où lesauront progressivement courbé l'échine, perdant rapidement leur seul buteur valide (Morata). Résultat, peu avant l'heure de jeu, Karim Benzema a surgi et a permis au Real de s'imposer face à son voisin pour la première depuis décembre 2012 dans un match de Liga disputé à domicile. Et de mettre la pression sur le Barça, aussi.On pouvait s'y attendre et vendredi, en se présentant face à la presse, Diego Siemone, un type qui n'est pas vraiment du genre à se tresser les neurones, avait donné le ton : "" Ce Real-Atlético devait être un test, un match pour céder à l'étourdissement et pour mesurer concrètement la résistance d'un leader devenu imperméable au fil des derniers mois. Verdict ? Nous nous sommes retrouvés face à une fête des voisins plaisante, animée par des danseurs précis à chaque geste et habités par la volonté de ne céder aucun centimètre. Partant, chacun a eu ses hauts et ses bas. Simeone a d'abord vu son Atlético Lire la suite de l'article sur SoFoot.com