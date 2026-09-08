Benzema figure bien dans son top 3 des meilleurs 9, et pas troisième
KB9 modeste. Interrogé par le compte Instagram de l’EWC (Esports World Cup) sur sa place dans la hiérarchie des meilleurs avants-centres de l’histoire , Karim Benzema n’a pas trouvé grand monde à mettre devant lui.
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