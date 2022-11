Benzema : et surtout la santé

Forfait pour le Mondial, Karim Benzema fait de nouveau parler, malgré lui. La raison ? La nature de sa blessure et les dissonances existantes entre le staff du Real Madrid et celui de l'équipe de France.

Bonne volonté et mauvaise communication

Forfait prévisible ?

Le 20 novembre dernier, le couperet tombe avec un léger fracas : Karim Benzema ne disputera pas la Coupe du monde. Victime d'une lésion au quadriceps de la cuisse gauche, l'attaquant disait en effet au revoir à ses coéquipiers, mais surtout, à sa dernière Coupe du monde. Une cassure physique et psychologique aux allures de feuilleton, réveillé ces derniers jours par les spéculations entourant la gravité réelle de cette blessure. Et à travers elle, les différends opposant le Real Madrid à l'équipe de France.Ces mots, Karim Benzema les prononçait le dimanche 13 novembre au micro de. Rassurant et rassuré, l'avant-centre faisait ainsi un bilan approximatif d'une situation physique encore floue, dans l'attente du tournoi suprême. La faute à une préparation chaotique.Début septembre, le corps médical du Real Madrid signale en effet une fatigue musculaire de son buteur. La conséquence logique d'une saison 2021-2022 disputée en surrégime. Et si la cuisse droite est sérieusement affectée, la gauche n'est pas en reste. Suffisant pour mettre en garde le joueur, venu solliciter lemadrilène., raconte Tomás Roncero, spécialiste du Real Madrid pourUn situation délicate, prise au sérieux par le Real Madrid et son joueur – quitte à susciter la polémique concernant son implication réelle dans le début de saison-, mais dont ne s'est jamais… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com