Benzema et les Bleus : le brouillard jusqu'au bout

Alors que Karim Benzema se mue dans le silence et que l'équipe de France continue de défendre son bout de gras dans une polémique qui dure beaucoup trop, le constat est là : la réconciliation était vouée à l'échec, tant la communication entre les deux parties n'a jamais été au beau fixe.

Vingt jours après la surprenante décision de Karim Benzema de tirer un trait définitif sur son aventure avec les Bleus , les réponses autour de son choix n'arrivent toujours pas. Au contraire même, les questions ne cessent de s'accumuler. Et toutes les parties concernées par cet énième rendez-vous manqué entre le plus récent lauréat du Ballon d'or et l'équipe de France préfèrent remettre des pièces dans la machine via médias ou réseaux interposés, plutôt que de calmer le jeu en prenant la parole publiquement une bonne fois pour toutes et de donner les explications attendues. Le principal intéressé poste de temps à autre des messages énigmatiques sur ses réseaux sociaux, son agent Karim Djaziri ne perd pas une occasion de remettre la faute sur le staff de l'équipe de France et, cette semaine, c'est le journaliste Daniel Riolo qui est venu lâcher de nouvelles informations dans cette affaire, quea souhaité contester dès le lendemain. La bisbille, qui est en train de tourner au ridicule, laisse place à un constat difficile à nier : malgré les efforts consentis, le retour de Benzema chez les Bleus ne pouvait pas fonctionner tant le fossé semble géant entre les deux camps.

Daniel Riolo raconte les dessous de la fin de l'histoire entre Benzema et l'équipe de France. #rmclive pic.twitter.com/ZzjNVyf2fx

La FFF se défend coûte que coûte

— After Foot RMC (@AfterRMC) January 4, 2023Le problème de communication qui existait entre le joueur et le staff des Bleus depuis plusieurs semaines est désormais aux yeux de tous, et le dernier épisode de cet épineux dossier est donc arrivé ce mercredi danssur RMC, où Daniel Riolo a… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com