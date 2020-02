Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Benzema et le Real Madrid maîtrisent l'Atletico Reuters • 01/02/2020 à 18:20









Benzema et le Real Madrid maîtrisent l'Atletico par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Real s'est imposé dans le derby de Madrid aujourd'hui face à l'Atletico. Les Français se sont illustrés dans ce match. Karim Benzema a inscrit le seul but de la partie à la 56e minute, sur un centre de Ferland Mendy. Après une première période équilibrée, les Merengues ont dominé leur adversaire et remportent logiquement ce choc de la 22e journée de Liga. Les deux changements offensifs effectués par Zidane à la mi-temps ont changé la physionomie de la rencontre. Le Real conforte sa première place et prend six longueurs d'avance sur Barcelone, qui jouera dimanche soir contre Levante. L'Atletico reste sur une série de cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Les Colchoneros sont cinquième du championnat espagnol, à 13 points de leur adversaire du jour.

