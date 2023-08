information fournie par So Foot • 24/08/2023 à 22:17

Benzema débloque son compteur, premier accroc pour Gerrard

Le Nueve est lancé.

Karim Benzema a ouvert son compteur en Saudi Pro League ce jeudi à l’occasion de la troisième journée du championnat saoudien. Impliqué dans la construction de l’action, le Ballon d’or a fini le travail dans la surface d’Al-Riyad d’une balle frappe du droit, qui a scotché le gardien (17 e ). Le Français a néanmoins été éclipsé par la bicyclette d’Abderrazak Hamdallah, qui s’est même offert un doublé (0-4). Al-Ittihad, champion en titre, fait la course en tête avec trois victoires en trois matchs, neuf but marqués et zéro encaissé.…

QB pour SOFOOT.com