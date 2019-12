Bensebaini et Mönchengladbach font valdinguer le Bayern

Impressionnant en première période au point de réduire le leader Borussia Mönchengladbach au rang de faire-valoir, le Bayern a d'abord buté sur sa maladresse du moment avant d'ouvrir le score au retour des vestiaires. Puis, Ramy Bensebaini est passé par-là. En s'offrant un improbable doublé avec une tête sur corner et un penalty transformé dans le temps additionnel, l'ancien rennais permet à son équipe de garder la tête de la Bundesliga ! Et le Bayern dans tout ça ? Sixième. La magie de la Bundesliga a encore frappé.

Borussia Mönchengladbach 2-1 Bayern

Le Bayern et la maladresse, épisode 2

A Rennes, personne n'oubliera la superbe épopée des Bretons en C3 la saison dernière, mais l'euphorie a laissé place aux lendemains qui déchantent depuis la reprise. Qu'ils soient encore au club (M'Baye Niang, Clément Grenier) ou en-dehors (Hatem Ben Arfa), la plupart des Rouge et Noir version 2018/2019 tirent la langue actuellement. La plupart, sauf un : Ramy Bensebaini. Récompensé de son bel exercice par un transfert au Borussia Mönchengladbach à l'été, l'international algérien s'y impose progressivement. Et ce samedi, son opération séduction vient de faire un bond de géant. En offrant la victoire à son équipe d'un improbable doublé face au Bayern ( ), le latéral gauche permet aux siens de garder la tête de la Bundesliga et de continuer à rêver du titre. En grand.Sept points de retard potentiels en cas de défaite : l'heure n'est plus du tout à la rigolade côté Bayern, et les comiques de Mönchengladbach vont en faire les frais d'entrée. Dommage pour le chaud bouillant public de la salle de spectacle du Stadion im Borussia-Park, qui aurait préféré passer 90 minutes à se gondoler. Mais les vannes des artistes locaux passent mal, et ces derniers sont vite relégués dans un coin de la scène par Lire la suite de l'article sur SoFoot.com