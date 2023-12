information fournie par So Foot • 27/12/2023 à 11:09

Benoît Saint-Denis : « Philippe Lahm, c’était un teigneux »

Entré dans le top 15 de l’UFC le 11 novembre dernier après sa victoire contre Matt Frevola, Benoît Saint-Denis sait aussi sortir de sa cage pour soutenir les Sang et Or ou parler de la nouvelle médiatisation de son sport. Sans oublier de taper du poing sur la table.

Comment te sens-tu depuis ta victoire contre Frevola ?

Excellemment bien ! Je n’ai repris l’entraînement sérieusement que cette semaine*. Il nous faut une grosse préparation physique : cela nécessite de nombreuses séances de travail où l’on va reconstruire le corps et le rendre prêt pour le prochain défi. Ce qui est cool, c’est que l’on a pu profiter de quelques semaines de vacances ma femme, notre enfant et moi et ce, malgré de nombreuses sollicitations qui ont pu donner quelques maux de tête !…

* Interview réalisée le 15 décembre.

Propos recueillis par Emmanuel Hoarau pour SOFOOT.com