Benoît Pedretti : pour qui sonne le glas

Benoît Pedretti, l’entraîneur nancéien qui n’avait plus remporté le moindre match depuis septembre a été mis à pied, ce mercredi. Une chute annoncée pour Big Ben, jeune coach "prometteur" selon ses formateurs au BEPF mais têtu et sans ressource pour redresser l’effectif qu’il a construit cet été et qui pointait à l’avant-dernière place de National 1.

Lorsque la fin d’année approche, le mercure plonge vite en Lorraine. Un peu à l’image de la météo, l’ASNL a chuté dans le classement de National 1 depuis septembre. Et à l’heure où leurs feuilles quittent leurs branches, c’est Benoît Pedretti qui est tombé de son arbre et ne passera pas l’hiver. Arrivé sur le banc en février 2023, l’entraîneur nancéien a été mis à pied ce mercredi, comme annoncé par un communiqué plus que laconique du club (de deux phrases et sans remerciement). Après six matches sans défaite pour débuter l’exercice 2023-2024, les Lorrains n’avaient plus connu la victoire depuis deux mois. « Une décision difficile à prendre humainement , concède-t-on dans l’entourage de l’état-major nancéien (1) . Mais le manque de résultat fait que le club ne pouvait pas trop attendre. Il y avait une fenêtre avec cette trêve de quinze jours. »

🔴 Communiqué officiel ⚪️https://t.co/8bWt2TMcgV…

Tous propos recueillis par AP







(1) Contacté, le président de l’ASNL, Nicolas Holveck, n'a pas souhaité communiquer tant que la procédure légale était en cours.



(2) Sollicité avant même sa mise à pied, Benoit Pedretti n’a pas souhaité répondre à nos questions.



(3) « On va tout faire au club pour revisionner les images et vérifier, parce que c’est bien beau d’accuser, mais il faut accuser avec des preuves. […] C’est pas parce qu’on est Nancy et que je suis seulement Benoît Pedretti qu’on va faire petit bras par rapport au grand Red Star et à Monsieur Habib Beye. »

Par Alexandre Plumey pour SOFOOT.com