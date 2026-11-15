Benoît Payan se paye la tête de Franck McCourt

Il y a un beef , comme on dit aux États-Unis.

Alors que l’Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs ces dernières semaines, aussi bien en championnat qu’en Ligue Europa, ce n’est pas encore tout rose dans les coulisses. Invité du podcast « Ils font Marseille » , Benoît Payan, le maire de la cité phocéenne, s’est montré très critique envers Frank McCourt et la gestion de son club . « Je pense qu’il est trop loin. Il vit à Boston. […] Je pense qu’il a acheté ce club… (il ne termine pas sa phrase, NDLR) . Ce n’était pas son cœur de métier. Il se fait plaisir. Et je pense qu’il l’a beaucoup trop délégué » , a notamment lâché l’homme politique.…

AL pour SOFOOT.com