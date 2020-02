Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Benoît Paire éliminé par le 174ème mondial Reuters • 06/02/2020 à 20:09









Benoît Paire éliminé par le 174ème mondial par Hugo Chalmin (iDalgo) À la surprise générale, Benoît Paire est éliminé dès son entrée dans le tournoi de Pune en Inde. La tête de série numéro 1 de cette compétition a été sorti, pour son premier match, par Roberto Marcora. Une contre-performance retentissante étant donné que l'Italien de 30 ans n'était que 174ème mondial. Le tennisman tricolore s'est incliné en deux sets, 6-4, 6-4, au bout de seulement 1h18 de jeu. La déception est d'autant plus grande puisqu'il n'a converti qu'une seule de ses six balles de break. De l'autre côté, la réussite était au rendez-vous puisque Roberto Marcora a décroché son billet pour les quarts de finale de cet ATP de Pune sur sa première balle de match. À noter que Benoît Paire restait sur un échec à Melbourne. Le 19ème mondial Paire avait craqué au bout de 03h36 de jeu face à Marin Cilic lors du 2ème tour de l'Open d'Australie.

