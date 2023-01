Benoît Badiashile, si proche et en même temps si loin

Benoît Badiashile va-t-il jouer les premiers rôles ou entrer dans la rotation ? Les dirigeants de Chelsea ont beau avoir claqué 38 millions d'euros, ils ne le savent toujours pas. Et en même temps, comment bousculer une hiérarchie déjà établie par des transferts coûteux ? Point sur la situation.

Liverpool Chelsea 21/01/2023 à 13h30 Premier League Diffusion sur

Tout semble si loin maintenant. Et pourtant... Il y a à peine un an, Thomas Tuchel bricolait – plutôt bien d'ailleurs – avec Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Malang Sarr et les deux seuls rescapés de ce changement d'entraîneur sur le banc de Chelsea : Trevoh Chalobah et Thiago Silva. Cette saison, marquée notamment par l'arrivée de Graham Potter en septembre dernier et la fin de l'ère de l'oligarque russe Roman Abramovitch, sanctionné en raison de la guerre en Ukraine et forcé de vendre le club londonien, la charnière desa changé de visage. Et l'arrivée récente de Benoît Badiashile présage un avenir radieux, sans pour autant balayer toutes les questions autour de cette étrange gestion.

Straight to it! pic.twitter.com/EtTCKgKO2G

Réussir le grand saut...

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023Parvenir à faire tourner tous les regards sur soi pour une première à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com