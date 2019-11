Benny Gantz incapable de former un gouvernement, vers de nouvelles élections en Israël ?

S'apprête-t-on à voir Israël se rapprocher de l'Italie, habituée aux élections à répétition ? Benyamin Netanyahou semble le craindre : interrogé sur les suites de cette saga sans fin, le Premier ministre a répondu d'une boutade. « J'ai commencé à apprendre l'italien pour comprendre comment les autres pays gèrent leur sac de nœuds », a-t-il souri.Mercredi, son rival, Benny Gantz, a échoué à former un gouvernement. L'Etat hébreu pourrait plonger dans une troisième élection en moins d'un an. « J'ai soulevé chaque pierre pour tenter de former un gouvernement d'union nationale », a assuré Benny Gantz lors d'une conférence de presse à Tel Aviv.À l'issue des élections nationales de septembre, qui n'avaient pas produit de vainqueur clair, puis de l'échec de Benyamin Netanyahou à composer une majorité, le président israélien avait confié à Benny Gantz une mission presque impossible : faire bouger les lignes politiques.« Sac de nœuds » L'ancien chef de l'armée, pourtant rompu aux opérations militaires complexes, devait dénouer ce que des commentateurs locaux nomment en hébreu « plonter », un « sac de nœuds » en français. En clair, il devait parvenir à rallier suffisamment de voix pour atteindre les 61 soutiens, seuil de majorité, à la Knesset, le Parlement israélien.Après des semaines de tractations, de tergiversations, de circonvolutions, le chef du parti nationaliste Israël Beitenou, Avigdor Lieberman a fermé la porte à l'idée d'une coalition avec la gauche soutenue de l'extérieur par les partis arabes, le dernier jour du mandat de Benny Gantz pour tenter de composer un cabinet.Ce dernier n'est pas non plus parvenu à s'entendre avec Benyamin Netanyahou, à la tête d'un « bloc » réunissant son Likoud et des partis de droite et ultra-orthodoxes. Le Premier ministre actuel n'a pas plié sur son exigence d'être le premier à la tête du gouvernement dans le cadre ...