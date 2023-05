Bennacer : « Quand tu gagnes le Scudetto, tu vises la Ligue des champions »

Benn’assure

Vainqueur de la CAN en 2019 avant de devenir titulaire indiscutable (et parfois capitaine) d’un AC Milan champion d’Italie en titre et demi-finaliste de C1, Ismaël Bennacer poursuit sa lente mais belle progression. Dans nos colonnes, l’international algérien est ainsi revenu sur ses ambitions : « Quand tu es en Serie B, tu vises la Serie A. Quand tu es en Serie A, tu veux le Scudetto. Et quand tu en gagnes un, tu en veux un deuxième, puis la Ligue des champions…» À trois matchs d’un sacre européen, le récupérateur à la dalle et ne le cache plus. Logique, pour celui qui a dû aller chercher le succès à coups de pied et d’épaule, entre une enfance compliquée à Arles et une timide expérience à Arsenal.…

AB pour SOFOOT.com