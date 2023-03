Benjamin Pavard : « La Coupe du monde ne s’est pas passée comme je l’aurais souhaité »

Pavard d’efforts.

Benjamin Pavard a été décisif dans la victoire de l’équipe de France face à l’Irlande à Dublin ce lundi soir (0-1). D’un sublime but après la mi-temps (50 e ), le défenseur de 23 ans a permis aux Bleus de prendre l’avantage et a ainsi saisi sa chance après quelques semaines passées en marge du onze titulaire. « J’anticipe plutôt bien et je la prends bien, tant mieux pour moi et l’équipe » , lance-t-il au micro de La Chaîne L’Équipe après le match, avant de revenir sur son Mondial délicat : « La Coupe du monde ne s’est pas passée comme je l’aurais souhaité, mais j’étais content après chaque victoire, je suis là pour le collectif. » Écarté au Qatar après le premier match de poules face à l’Australie et remplacé par Jules Koundé pour le reste de la compétition, le joueur du Bayern Munich s’est réjoui de sa soirée : « Là, j’ai eu l’opportunité de jouer, et cela m’a réussi. J’espère que cela va continuer. » …

MH pour SOFOOT.com