Benjamin Nivet : "Même pro, j'allais tous les week-ends voir des matchs de district"

Parrain de la deuxième édition du Vrai Foot Day, la première journée consacrée au football amateur, Benjamin Nivet a accepté de se poser pour faire le point sur sa longue et riche carrière. Et aussi pour clamer son amour au football des clochers, lui qui joue maintenant de temps à autre à l'Étoile sportive de Brou, le club de son enfance. Le niveau : Départemental 1 en Eure-et-Loir.

Je suis resté très proche de mon club d'enfance, où mes parents vivent. À chaque fois que je revenais chez moi, j'allais tout le temps au stade. Y aller, c'est l'occasion de se rappeler les petits tournois, les parents derrière la main courante, les pique-niques, les concours de tirs au but. Mon père était joueur de l'équipe première et entraînait aussi les jeunes lorsque je jouais. Alors, quand le président de Brou m'a proposé de revenir jouer de temps en temps, ça m'a paru naturel de dire oui.Je savais que j'allais devoir m'adapter au niveau de Brou. Ce que je ne savais pas, c'est que je n'allais pas avoir le niveau requis. Je me suis trouvé très faible. Tout est plus compliqué, c'est un autre monde pour nous qui avons été pros. Le ballon est dur et c'est compliqué de faire des transversales ou bien de le contrôler à cause de l'état du terrain. Je dois aussi anticiper ce que mes partenaires vont comprendre de moi. Au début, j'allais peut-être trop vite. Au point où je me suis même dit :Ouais, je suis assez chauvin. Ça fait sûrement partie de mon héritage familial. À l'époque, je jouais souvent contre Châteaudun, Dangeau... Cet esprit guerre de clochers, il se perd petit à petit.