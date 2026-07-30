Benjamin Mendy vend sa Coupe du monde

Pour faire le bonheur des collectionneurs. Benjamin Mendy a vendu aux enchères la réplique officielle du trophée de la Coupe du monde remise après le sacre des Bleus en 2018. Mis en vente par la maison américaine Goldin, l’objet a trouvé preneur pour 62 220 dollars, soit environ 54 000 euros.

Le trophée était accompagné d’un certificat signé par le défenseur français pour attester de son authenticité. L’acheteur devra tout de même composer avec une fissure à la base et quelques traces d’usure. Même les souvenirs de champions du monde prennent des coups.…

MJ pour SOFOOT.com