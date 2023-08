Benjamin Mendy, Paul Pogba et N’Golo Kanté toujours sélectionnables selon Deschamps

Cas de conscience.

Dans l’interview fleuve donnée ce jeudi à L’Équipe , Didier Deschamps a balayé de nombreux sujets, comme le cas Mbappé ou encore le changement de président à la tête de la FFF. Parmi ces sujets, le cas Benjamin Mendy est arrivé sur la table. Déclaré non coupable de viol et de tentative de viol en juillet, cinq mois après avoir été acquitté pour six autres accusations de viol et une d’agression sexuelle dans un premier procès, le latéral tricolore a depuis repris le fil de sa carrière à Lorient, où il devrait faire ses premiers pas d’ici la fin du mois. De là à imaginer son retour en Bleu ? Le technicien français n’a pas contourné le sujet : « Les décisions de justice s’imposent à nous, et j’estime qu’on se doit de les respecter et de ne pas les commenter. Benjamin n’a pas pu jouer depuis deux ans. Il veut renouer le fil de sa carrière à Lorient. À partir du moment où la justice l’a jugé non coupable, je ne vois pas pourquoi je devrais le considérer comme non sélectionnable, même si son retour n’est pas à l’ordre du jour. » …

ARL pour SOFOOT.com