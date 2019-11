Benjamin Mendy, la main tendue

Éjecté du groupe France depuis le mois de septembre 2018 suite à de nombreuses blessures, Benjamin Mendy est de retour chez les Bleus. La fin d'une longue attente et le retour d'un espoir : celui de voir le latéral de City retrouver la place qu'il avait laissée.

Mercredi, dans la nuit de Milan, où se jouait un Atalanta-Manchester City (1-1) au déroulé préparé par un scénariste cintré, un homme a de nouveau brillé par son sourire : Benjamin Mendy, évidemment. Pourtant, on a vu le Français souffrir, notamment en seconde période, et passer tout près du torcitolis à plusieurs reprises. Mettons ça sur le coup de l'excitation et écoutons plutôt ce que le natif de Longjumeau avait à raconter après la rencontre : "" Et pour le futur, Mendy avait une étape en tête, si bien qu'il n'avait pas hésité à glisser un message dans les couloirs de San Siro : "" Message reçu, lu et entendu par Didier Deschamps, qui a donc décidé de rappeler le latéral gauche de Manchester City jeudi en vue des deux dernières joutes éliminatoires à l'Euro 2020 face à la Moldavie, dans une semaine tout pile, et en Albanie, trois jours plus tard. Ainsi redémarre la vie internationale de l'ancien Havrais, absent du groupe France depuis la fête post-Mondial de septembre 2018 et qui profite de la blessure de Lucas Hernandez. Deschamps veut croire au simple contretemps : "" Aucune certitude donc. C'est souvent le problème avec Mendy : on ne sait pas toujours où on va.Mais on y va, et aujourd'hui, l'essentiel est là : Benjamin Mendy