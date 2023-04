Benjamin Mendy de retour devant la justice

Retour à la case départ.

Après son acquittement partiel, lors de son premier procès, en janvier dernier. Benjamin Mendy est de retour ce mercredi et ce jeudi devant le tribunal de Chester. L’ex-joueur de Monaco et Marseille avait été déclaré non coupable par l’ensemble du jury sur sept des neuf charges, six viols et une agression sexuelle, qui étaient retenus contre lui. Le champion du monde 2018 a une audience préparatoire pour son nouveau procès. Le latéral de Manchester City comparait pour deux accusations : un viol et une tentative de viol, par deux plaignantes. L’homme âgé de 28 ans qui nie tout en bloc, passera devant la justice à partir du 26 juin, et l’audience devrait durer entre deux et trois semaines.…

TJ pour SOFOOT.com