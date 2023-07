Benjamin Mendy à Lorient, en peine peinard

Manchester City footballer Benjamin Mendy speaks to the media as he leaves Chester Crown Court having been found not guilty of one count rape and one of attempted rape. Picture date: Friday July 14, 2023. Photo by Icon Sport

Accusé de viols et d'agressions sexuelles par sept femmes différentes, mais acquitté - depuis cinq jours - de toutes les charges qui pesaient contre lui, Benjamin Mendy a déjà trouvé un club en s'engageant au FC Lorient. À la surprise générale.

Ce 14 juillet, l’ex-international français Benjamin Mendy a été acquitté, par la cour de Chester, des deux dernières accusations le visant (un viol et une tentative de viol), après deux semaines et demi de nouveaux témoignages glaçants du côté des deux plaignantes, et de dénégation du côté du footballeur. Au total, les dix chefs d’accusation d’infractions sexuelles, de sept plaignantes différentes (entre octobre 2018 et août 2021) n’auront donné lieu à aucune condamnation. Un homme jugé non coupable est-il pour autant innocent ? Cinq jours après la fin de ce deuxième procès, le FC Lorient a visiblement tranché concernant cette question, annonçant sans sourciller la signature du latéral pour les deux prochaines saisons. À la surprise générale (aucune rumeur n’avait fuité jusqu’ici) comme en témoigne l’embouteillage – et le crash – qu’a connu le site web des Merlus dans les minutes qui ont suivi la publication du tweet, logiquement très sobre à un époque où les annonces de transfert sont pourtant toujours plus ambitieuses.

Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient. …

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com