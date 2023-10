information fournie par So Foot • 17/10/2023 à 23:23

Benjamin Jeannot : « À Pole emploi, le mec m’a dit “merci pour le peno” »

Le monde d’après.

Retraité depuis la fin de saison dernière, Benjamin Jeannot s’adapte à son après-carrière, lui qui a décidé de dire stop prématurément en raison de problèmes à un genou. « J’ai été au chômage le 1 er juillet. Même ça, c’était tout nouveau. On n’est pas préparé à ça durant notre carrière. J’ai été au chômage comme Monsieur Tout-le-monde. Le mec a bien rigolé à la fin de l’entretien. Il m’a dit “Merci pour le péno”, s’est marré pour France Bleu celui qui avait inscrit le penalty du maintien en Ligue 2 pour Caen contre Clermont en 2021 (2-1). Je n’étais pas du tout préparé. Dans mon plan de carrière, j’avais encore 3-4 ans à faire, donc ce n’était pas facile. Il a tout de suite compris, il m’a laissé le temps de digérer et de préparer une reconversion qui me plaît. » …

TB pour SOFOOT.com