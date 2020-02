Benjamin Griveaux abandonne la Mairie de Paris !

C'est un coup de tonnerre dans la course à la Mairie de Paris et un cataclysme pour La République en marche. La tête de liste du mouvement présidentiel aux élections municipales parisiennes, Benjamin Griveaux, a annoncé qu'il stoppait sa campagne à compter de ce vendredi matin et qu'il se retirait définitivement de la course à l'Hôtel de Ville.L'ex-porte-parole du gouvernement a pris sa décision et l'a fait connaître lors d'une réunion de campagne de crise en présence de son équipe et des cadres LREM. La raison ? La révélation, ces derniers jours, d'une conversation privée dans laquelle apparaissent deux vidéos à caractère sexuel. La délégation parisienne se retrouve donc sans tête. Les macronistes n'ont, à l'heure actuelle, pas encore choisi qui reprendra le flambeau : la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa et la maire du 9e arrondissement Delphine Bürkli sont des hypothèses évoquées.Étrange journée que cette veille de Saint-Valentin. Alors que Benjamin Griveaux présentait son programme pour Paris, dans la majorité, on avait été alerté tôt de l'existence de ces vidéos et de la rumeur qui les accompagnait. Jusqu'au président de la République lui-même. En déplacement à Chamonix, Emmanuel Macron et ses conseillers ont dû gérer, tant bien que mal, l'inquiétude naissante puis persistante de leurs ouailles. Le chef de l'État a même reçu un appel du patron du MoDem,...