Benjamin Gavanon : "Je baigne dans les coquillages depuis petit"

L'OM à la pêche aux points ? Nancy dans le creux de la vague ? Benjamin Gavanon est désormais bien loin de toutes ces considérations. Et pour cause, le plus Lorrain des Marseillais s'occupe désormais de serrer des pinces (de crabe) dans son restaurant de fruits de mer. Et à l'heure d'un second confinement, le pied soyeux de l'ASNL se remémore ses belles heures sous le Chardon, mais aussi ceux qui l'ont accompagné sur ce chemin, Pape Diouf, Alain Perrin, Pablo Correa et Philippe Troussier en tête.

"D'habitude, il y a dégun par ici, enrage Adam. C'est à se demander s'il y en a qui bossent dans cette ville." Il est 14h30 ce mercredi 28 octobre lorsqu'il essaye d'extirper son taxi de la zone commerciale de la Valentine. Les Marseillais pressentent l'annonce d'un nouveau confinement et, quitte à être cloisonné à son domicile, autant que celui-ci soit équipé d'un accueillant canapé Ikéa ou d'un joli tapis Maisons du monde. C'est au milieu de cette jungle motorisée, sur un parking partagé avec un caviste, un magasin de produits esthétiques et un barbecue coréen, que se trouve le restaurant de Benjamin Gavanon. Derrière la "banque à fruits de mer" de la bien nommée Cantine de l'écailler, l'ancien joueur de l'AS Nancy Lorraine reçoit autour d'un "plateau parfait : huîtres, crevettes, bulots, moules, oursins", accompagné d'un quart de baguette et de la tapenade. Régal.

Je suis rentré de Chine en novembre 2013 et on a ouvert ici avec mon frère Jérémy en septembre 2014. Je baigne dans les coquillages depuis petit. Mon père a tenu un magasin de coquillages pendant 30 ans sur Marseille. À 14 ans, j'ai fait mon premier Noël pour aider au magasin. Avec les cousins, les oncles, on passait des bons moments. Dans un coin de ma tête, je me suis toujours dit que si, à la fin de ma carrière, je ne pouvais pas rester dans le monde du sport, pourquoi pas revenir à ça. C'est un métier qui te permet de rencontrer du monde, il y a ce contact de tous les jours qui est enrichissant.J'ai grandi dans le coin, et c'est un endroit que j'ai toujours aimé. On est à la limite des 11et 12arrondissements, dans le quartier de la Valentine. J'ai fait toute ma formation à côté, à la Commanderie.