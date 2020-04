Benjamin Erisoglu (SO Cholet) : "Si les clubs de National ne sont pas aidés, ce sera une catastrophe"

La Fédération française de football a annoncé ce jeudi l'arrêt des championnats amateurs jusqu'au National. Pour beaucoup de joueurs, salariés et dirigeants de troisième division, cette décision marque l'ouverture d'un futur flou et incertain, sans doute difficile. Pour le président du Stade olympique choletais, Benjamin Erisoglu, une sortie de crise ne sera pas possible sans une réforme en profondeur du championnat.

"En ce qui nous concerne, la plupart de nos bénévoles sont des retraités, et je ne vois pas comment les retraités pourraient venir faire du bénévolat dans un stade aujourd'hui."

" Jusqu'au dernier moment, on se disait que ça allait être annulé "

Oui. Il faut arrêter de mettre des vies en danger, les mesures prises jusqu'à aujourd'hui sont très bonnes.C'est la moindre des choses, vu la situation actuelle et le drame qu'on vit, de ne pas prendre le risque de reprendre le championnat. On doit d'abord respecter le confinement, le foot reviendra. De toute façon, les joueurs ne se sont pas entraînés depuis plus d'un mois, donc autant se laisser le temps de la récupération et de la préparation pour la prochaine saison. L'urgence n'est pas à la reprise du foot. Surtout que le football est le sport le plus populaire au monde, avec le plus de licenciés, le plus de fans. Si on reprend, le virus ne s'arrêtera jamais de circuler. Il faut faire comme toutes les autres disciplines moins populaires qui ont arrêté. On est tous dans la même merde. D'autant qu'en ce qui nous concerne, la plupart de nos bénévoles sont des retraités, et je ne vois pas comment les retraités pourraient venir faire du bénévolat dans un stade aujourd'hui.Nous, mathématiquement, on était maintenus, donc ça aurait été dans les deux cas. Mais même si on n'était pas en danger de descente, je pense