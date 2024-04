Benjamin Bourigeaud : « On est des abrutis »

La défaite de trop.

Benjamin Bourigeaud n’en avait pas grand-chose à faire, d’avoir illuminé le dimanche après-midi des amateurs de Ligue 1, puisque le nouveau revers du Stade rennais face au voisin brestois (4-5) est un énième coup d’arrêt dans la saison des Rouge et Noir. Ceux-ci ont mené 2-0, avant de voir les Pirates s’envoler, puis l’emporter au bout du temps additionnel à la suite d’une autre remontée rennaise. Celle-ci a été vaine et a rendu le meneur de jeu fou de rage. « Je ne vais pas mâcher mes mots » , a-t-il annoncé au micro de Canal+ quelques secondes après le coup de sifflet final. Et il n’a pas menti : « On sort frustrés, dégoûtés. C’est inadmissible de prendre cinq buts à domicile. On a fait trop de conneries pour espérer mieux. On est des abrutis tout simplement. » …

EL pour SOFOOT.com