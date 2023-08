Benjamin Bourigeaud : « Il y a des records que je veux aller chercher »

Le Ch’ti devenu breton.

Promu capitaine du Stade rennais en cette nouvelle saison après le départ d’Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud s’est confié, dans les colonnes de Ouest-France , sur sa place prise dans le club rouge et noir et la trace qu’il compte y laisser : « Il y a des records qui ont été atteints et que je veux aller chercher. Mais ce n’est pas un objectif principal. Faire partie des grandes lignes du club, c’est beaucoup de fierté et d’émotion parce que tu travailles dur pour atteindre ces objectifs. Et au bout de sept ans, tu finis par atteindre pas mal de choses. Rentrer encore plus dans l’histoire du club et dans le cœur des Rennais, j’en ai envie. » Avec son total de 104 buts et passes décisives sous les couleurs du SRFC, le double B est déjà le joueur le plus décisif du club sur les 30 dernières années (les passes décisives n’étant comptabilisées que depuis 1994).…

JB pour SOFOOT.com