Benjamin André croit encore aux play-offs

L’espoir fait vivre. Dans la foulée du match nul et vierge entre Bodø/Glimt et Lille (0-0), le capitaine des Dogues, Benjamin André, n’avait pas la banane, malgré le premier point glané par les Nordistes dans la compétition : « Non (on n’est pas satisfait), car on était un peu dos au mur, a déclaré l’ancien milieu du Stade rennais . Pour se relancer, il fallait une victoire. Conditions difficiles, match difficile, on le savait. On l’a vu, beaucoup d’équipes se cassent les dents ici. On a fait un match cohérent et sérieux, mais on a manqué de folie devant pour emballer ce match. On a eu deux, trois situations qu’on aurait pu mieux négocier et terminer. »

« Il faut faire carton plein »

Interrogé sur les chances des Dogues de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions, André, conscient que le défi est de taille, a tout de même tenu à rester positif : « Évidemment (qu’il faut y croire). On va avoir encore des matches à notre portée et il faudra faire carton plein. C’est la Ligue des champions. Il faut faire des exploits, créer quelque chose pour aller plus loin. C’est la meilleure des compétitions, donc il faut prouver et montrer qu’on a le niveau. » …

TM pour SOFOOT.com