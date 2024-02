Benfiquiste et nationaliste : le paradoxe André Ventura

Trublion médiatique du football portugais, André Ventura est devenu la figure de proue de l’extrême droite lusitanienne. Supporter revendiqué de Benfica, le chef du parti « Chega » promeut une idéologie nationaliste, conservatrice et raciste. Des valeurs très éloignées de celles que porte historiquement le club lisboète.

À la veille des élections législatives du 10 mars, le parti « Chega » affiche une popularité insolente. Surfant sur la vague européenne des mouvements populistes, André Ventura a fait de sa formation d’extrême droite la troisième force du paysage politique portugais, derrière les traditionnels Parti Socialiste (PS) de Pedro Nuno Santos et le Parti social-démocrate (PSD) de Luís Montenegro. Un véritable miracle électoral réalisé en à peine cinq ans, dans un pays traditionnellement porté à gauche depuis la chute de la dictature salazariste en 1974. En 2019, la seule entrée d’André Ventura à l’Assemblée nationale en tant que député de « Chega », né quelques mois plus tôt, avait provoqué une onde de choc au Portugal – depuis 45 ans, plus aucune figure d’extrême droite n’avait siégé au palais de São Bento. Mais rien ne déstabilise cette robuste bête médiatique, adepte de polémiques qui ne se font pas moins rares au Parlement que dans les stades de football qu’il chérit tant.

L’avocat médiatique de Benfica

Juriste de formation, André Ventura est contacté en 2014 par la chaîne CMTV pour devenir l’expert d’une émission portant sur des crimes célèbres. Il rejoint ce canal tabloïd connu pour ses sujets sensationnalistes et y devient peu à peu un consultant incontournable des émissions sportives. Par ses tirades et diatribes défendant Benfica et critiquant les rivaux du Sporting ou du FC Porto, André Ventura se fait un nom. Son visage devient familier pour les milliers de passionnés qui regardent quotidiennement les programmes de CMTV. À tel point que l’homme fait vite connaître ses ambitions politiques, d’abord loin de l’administration publique. En 2016, il évoque un temps l’envie de se présenter pour devenir président de Benfica, mais se ravise et soutient la réélection de Luís Filipe Vieira. « Le football a offert une visibilité importante à André Ventura , dresse Victor Pereira, chercheur en histoire contemporaine et supporter benfiquiste . Il l’a utilisé pour sortir de l’anonymat politique. » Un an plus tard, le commentateur sportif use de sa notoriété pour être désigné candi

Par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com