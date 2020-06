Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Benfica se rate, Porto en profite Reuters • 11/06/2020 à 01:11









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le duel à distance pour le titre se poursuit entre Benfica et Porto. Les deux équipes disputaient ce mercredi leurs rencontres de la 26ème journée de Liga NOS. En début de soirée, Benfica a concédé le nul à Portimao après avoir mené par deux buts d'écart (2-2). Pizzi a ouvert le score en début de rencontre, avant qu'Andre Almeida ne double la mise. Mais le rythme des Aigles a baissé à l'heure de jeu et Portimonense a égalisé grâce à des réalisations de Dener et Junior Tavares. En n'obtenant qu'un point, Benfica a laissé à Porto l'occasion de prendre de l'avance en tête du classement. Les hommes de Sergio Conceicao se sont imposés à domicile face à Maritimo grâce à un but de Corona (1-0). Les Dragons auront deux points de plus que leur éternel rival à l'issue de cette journée. Dans le dernier match de la soirée, Setubal et Santa Clara se sont quittés sur un match nul (2-2).

