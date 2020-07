Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Benfica se passe les nerfs sur Aves, le Sporting tenu en échec Reuters • 22/07/2020 à 00:57









Benfica se passe les nerfs sur Aves, le Sporting tenu en échec par Florian Burgaud (iDalgo) En étant accroché (0-0) dans son stade José-Alvalade par le Vitoria de Setubal, le Sporting a peut-être dit adieu au podium. Avec trois longueurs d'avance sur Braga et une différence particulière défavorable, les Lisboètes se rendront au stade de la Luz de Benfica dans une bien mauvaise posture samedi pour la 34e et ultime journée de la Liga NOS. S'ils s'inclinent et que Braga bat le FC Porto, déjà champion, le podium sera pour les Arcebispos. En attendant de jouer le Classico face au Sporting, le Benfica s'est logiquement baladé 4-0 sur la pelouse de CD Aves, relégué depuis des lustres et en proie à de graves soucis financiers. Samedi prochain, à 22h15, ce sera une guerre des nerfs à distance : pour le podium et pour arriver le mieux préparer possible à la finale de la Coupe du Portugal qui opposera, le 1er août, les deux meilleurs ennemis lusitaniens.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.