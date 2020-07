Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Benfica s'impose contre Guimaraes Reuters • 15/07/2020 à 01:38









Benfica s'impose contre Guimaraes par Matthieu Cointe (iDalgo) Benfica a battu Guimaraes pour le compte de la 32ème journée de Liga NOS. Au stade de la Luz, les Aigles se sont imposés sur le score de 2 à 0. Chiquinho a d'abord ouvert le score contre le cours du jeu en première période. Sur un service de Rafa Silva, Haris Seferovic a fait le break en toute fin de rencontre. 2ème du championnat, Benfica pointe toujours à 5 longueurs de Porto, alors que les Dragons ont un match en retard à jouer. De son côté, Guimaraes voit l'Europe s'éloigner et reste 7ème, à 6 points de Famalicao, provisoirement qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. Dans l'autre rencontre de la soirée, Gil Vicente a pris la mesure de Tondela (3-2), qui se retrouve à égalité de points avec Setubal, premier relégable.

