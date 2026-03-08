Benfica revient de nulle part pour arracher le nul contre Porto
Benfica 2-2 Porto
Buts : Schjelderup (69 e ) et Barreiro (88 e ) pour les Aigles // Froholdt (10 e ) et Pietuszewski (40 e ) pour les Dragons
Deux buts partout, balle au centre. Fort de deux buts d’avance à la pause, Porto s’est finalement fait rejoindre sur le gong par Benfica, pour le plus grand bonheur de l’Estádio da Luz (2-2) . Le premier coup de poignard est signé Victor Froholdt, parfaitement lancé en profondeur par Varela, quelques minutes à peine après un coup d’envoi retardé par l’utilisation massive de fumigènes par les supporters locaux (0-1, 10 e ) . Un coup de froid qui n’empêche pas Benfica de faire passer plusieurs frayeurs dans le camp de Porto, mais sans succès. Jusqu’à cette nouvelle ouverture, bonifiée cette fois par Oskar Pietuszewski (0-2, 40 e ) .…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer