Benfica revient de nulle part pour arracher le nul contre Porto

Benfica 2-2 Porto

Buts : Schjelderup (69 e ) et Barreiro (88 e ) pour les Aigles // Froholdt (10 e ) et Pietuszewski (40 e ) pour les Dragons

Deux buts partout, balle au centre. Fort de deux buts d’avance à la pause, Porto s’est finalement fait rejoindre sur le gong par Benfica, pour le plus grand bonheur de l’Estádio da Luz (2-2) . Le premier coup de poignard est signé Victor Froholdt, parfaitement lancé en profondeur par Varela, quelques minutes à peine après un coup d’envoi retardé par l’utilisation massive de fumigènes par les supporters locaux (0-1, 10 e ) . Un coup de froid qui n’empêche pas Benfica de faire passer plusieurs frayeurs dans le camp de Porto, mais sans succès. Jusqu’à cette nouvelle ouverture, bonifiée cette fois par Oskar Pietuszewski (0-2, 40 e ) .…

TB pour SOFOOT.com