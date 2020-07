Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Benfica retrouve le goût de la victoire, Braga vise le podium Reuters • 05/07/2020 à 00:57









Benfica retrouve le goût de la victoire, Braga vise le podium par Matthieu Cointe (iDalgo) Après deux défaites de suite, Benfica retrouve le succès. Le club de Lisbonne s'est imposé samedi face au Boavista Porto pour le compte de la 30ème journée de Liga NOS (3-1). Au stade de la Luz, les coéquipiers de Julian Weigl ont fait la décision dans la première période. Andre Almeida a ouvert le score, avant que Pizzi puis Gabriel ne plient la rencontre. Gustavo Dulanto a sauvé l'honneur à l'heure de jeu. 2ème, Benfica revient à trois points de Porto, qui jouera dimanche face à Belenenses. De son côté, Braga a largement battu Aves, la lanterne rouge du championnat (4-0). L'équipe d'Artur Jorge a des vues sur le podium et pointe à deux longueurs du Sporting. Dans les autres rencontres de la soirée, Guimaraes a gagné sur la pelouse de Portimonense (0-1), alors que Paços Ferreira a renversé Setubal après avoir été mené de deux buts (2-3).

